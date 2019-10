Grêmio goleia Atlético-MG e entra no G-6 do Brasileirão

O Grêmio conseguiu uma importante vitória na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor foi até Belo Horizonte enfrentar o Atlético-MG, se impôs e goleou por 4 a 1 o Atlético-MG. Rafael Galhardo, Maicon, Pepê e Alisson fizeram os gols do Imortal, enquanto Di Santo descontou para o Galo.

Com o resultado, o Grêmio chegou aos 41 pontos e ultrapassou o arquirrival Inter, assumindo a sexta colocação. Já o Atlético-MG, com 31, ocupa a 11ª posição na tabela.

+ Confira a classificação completa da Série A do Brasileirão

O jogo

O primeiro tempo no Independência foi de muita movimentação e três gols. O primeiro foi marcado pelo Grêmio, quando Rafael Galhardo fez jogada pela direita, tentou cruzar, mas contou com a falha do goleiro Wilson para colocar os visitantes na frente. O Tricolor ampliou aos 43 minutos, quando Maicon cobrou pênalti sofrido por Cortez.

Já nos acréscimos, o Galo conseguiu diminuir o marcador. Luan sofreu pênalti e Galhardo, e Di Santo foi para a cobrança. Da marca da cal, o atacante deslocou o goleiro Paulo Victor e diminuiu a desvantagem do Atlético-MG.

Na volta dos vestiários, no entanto, o Grêmio tratou logo de frear a reação alvinegra. No primeiro minuto, Pepê tabelou com André e encobriu o goleiro Wilson: 3 a 1 para os visitantes no início da etapa final.

Assim como no primeiro tempo, o placar foi alterado mais uma vez nos acréscimos. Só que dessa vez foi o Grêmio quem balançou as redes. Alisson entra na área e bate com força, a bola ainda desvia no zagueiro Réver antes de morrer no fundo do gol: 4 a 1 para o Grêmio fora de casa.