Grêmio e Palmeiras se reencontram desta vez para valer: pelo mata-mata

Porto Alegre – Três dias depois de se enfrentarem com escalações alternativas, pelo Brasileirão, Grêmio e Palmeiras abrem nesta terça-feira um dos confrontos brasileiros das quartas de final da Copa Libertadores. A partida será em Porto Alegre, às 21h30, mesmo horário do jogo de volta, marcado para a próxima terça-feira (27), no Pacaembu.

Os dois times chegam às quartas de final depois de passarem sem sustos pela etapa anterior. O Grêmio encarou o Libertad, do Paraguai, e ganhou por 2 a 0 em casa e 3 a 0 como visitante. Já o Palmeiras, passou pelo Godoy Cruz, da Argentina, após empatar por 2 a 2 fora de casa e golear por 4 a 0 dentro do Allianz Parque.

O Tricolor gaúcho vive bom momento nos torneios mata-mata, mas passa por fase irregular no Campeonato Brasileiro. Na última quarta-feira (14), o time do técnico Renato Gaúcho venceu o Athletico-PR por 2 a 0 pela semifinal da Copa do Brasil. Já no sábado (17), pelo Brasileiro, empatou em casa com o Palmeiras, por 1 a 1.

Já o Verdão paulista passa por um momento ruim na temporada, principalmente no Campeonato Brasileiro. A equipe perdeu a liderança da competição e caiu para o terceiro lugar depois de uma sequência de seis rodadas consecutivas sem vencer. Além disso, deu já adeus na Copa do Brasil.

Para o confronto desta noite, os treinadores mandarão força máxima a campo. No duelo do fim de semana, da equipe considerada titular, o técnico Renato Gaúcho escalou apenas o lateral-esquerdo Cortez. Do lado do Palmeiras, Felipão mandou a campo somente o goleiro Weverton, o zagueiro Gustavo Gómez e o atacante Dudu.

Polemizou

No primeiro duelo da série de três entre Grêmio e Palmeiras, realizado no fim de semana pelo Brasileirão, um lance gerou discussões: o que resultou no empate gremista, aos 42min do 2º tempo. Os jogadores e a comissão técnica do Verdão reclamaram e pediram revisão de um lateral invertido na origem da jogada do gol, mas o árbitro confirmou a igualdade. É que segundo o manual do VAR na CBF, a tecnologia não pode se manifestar nesses momentos: “As Regras do Jogo não permitem que decisões de reinício (escanteios, arremessos, etc.) sejam alteradas depois do recomeço do jogo, e portanto, não podem ser revisados”.

Brasileiro na final

Vale lembrar que quem avançar de Grêmio x Palmeiras irá enfrentar na semifinal quem passar do duelo entre Flamengo e Internacional, que iniciarão amanhã as quartas de final. Com isso, o futebol brasileiro já tem garantido um representante na decisão da Libertadores 2019, que marca a reformulação da disputa, com final em partida única e já marcada para o dia 23 de novembro, em Santiago, no Chile.

FICHA TÉCNICA

Grêmio x Palmeiras – 20/8 – às 21h30

Paulo Victor; Leonardo, Geromel; Kannemann e Cortez; Maicon, Matheus Henrique e Jean Pyerre; Alisson, André e Everton. Técnico: Renato Gaúcho

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian e Luiz Adriano. Técnico: Felipão