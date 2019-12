Gramadão de Itaipu integrará Natal de Foz com espetáculo cheio de luz e magia

O Gramadão de Itaipu, na Vila A, um dos locais mais frequentados de Foz do Iguaçu e que, em breve, se tornará um grande parque de lazer, fará parte do Natal de Foz com programação e decoração próprias e também integradas às festividades natalinas do calendário do município. A abertura do Natal no Gramadão será no início da semana que vem – a data está sendo definida –, com o acendimento da iluminação de árvores temáticas. A decoração permanece até o dia 6 de janeiro. A entrada é gratuita e todos estão convidados.

Outro destaque será o espetáculo “O Natal está no ar”, da companhia Felchak Produções, de Guarapuava, marcado para o dia 14, às 20h. O show de magia e encantamento conta, de forma lúdica, a história de uma avó e seu neto em uma viagem pelas estrelas. O enredo será apresentado por atores e bailarinos com o uso de malabares e coreografias aéreas. Ao final, haverá queima de fogos.

Itaipu é uma das principais patrocinadoras do Natal de Foz, que concentrará boa parte da decoração e programação na Praça da Paz.

“O apoio ao Natal é uma iniciativa de toda a Diretoria de Itaipu e empregados da margem esquerda da usina, para comemorar um ano repleto de boas notícias e realizações”, diz o diretor-geral brasileiro, general Joaquim Silva e Luna. E complementa: “Nossa gente merece ter uma programação pública natalina para prestigiar, se divertir e refletir sobre valores. O Natal é uma data bastante apropriada pra isso”.

Em 2019, com a reestruturação feita pela gestão Silva e Luna, Itaipu conseguiu realocar recursos, no total de R$ 600 milhões, para obras estruturantes, como a Ponte da Integração Brasil – Paraguai, a modernização e ampliação do Hospital Ministro Costa Cavalcanti e as obras no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. No terminal, Itaipu bancou a execução de um pátio de manobra de aeronaves, a duplicação da via de acesso do aeroporto à BR-476 e, ainda, entrou com R$ 55 milhões dos R$ 70 milhões para a ampliação da pista de pouso e decolagem.

Com uma área de 31 mil metros quadrados, o Gramadão passará pela maior revitalização de sua história desde o final dos anos 1990, quando ali foi promovido o primeiro Natal de Foz. Em 2000, foi construída a Concha Acústica.

Na remodelagem, toda a área verde será preservada e a arborização será ampliada. A população de Foz e região e também os turistas serão os grandes beneficiados por mais esta melhoria promovida pela Itaipu na cidade.