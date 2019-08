GR do Brasil disputa Pan “na sombra” de toledana

Toledo – As disputas da ginástica rítmica nos Jogos Pan-Americanos Lima 2019 chegam ao momento decisivo a partir deste fim de semana. As medalhas do individual geral e do conjunto serão definidas neste sábado. No domingo (4) e segunda-feira (5) serão realizadas as finais por aparelho.

Com uma equipe renovada, a seleção brasileira de conjunto tenta manter em Lima a hegemonia em Jogos Pan-Americanos. Desde Winnipeg 1999 a equipe conquistou todas as medalhas de ouro por equipe. Em Lima, a técnica e coordenadora de seleções da Confederação Brasileira de Ginástica, a londrinense Camila Ferezin terá uma equipe formada pelas ginastas Deborah Medrado (ES), Vitória Guerra (SE), Beatriz Linhares (SC) e as paranaenses Nicole Pircio, de Londrina, e Camila Rossi, de Curitiba.

Na história da ginástica rítmica em Jogos Pan-Americanos, o Brasil ocupa o terceiro lugar no quadro geral de medalhas da modalidade, com 23 no total. Foram 12 de ouro, três de prata e oito de bronze. Destas medalhas, 15 vieram pela seleção de conjunto (12 de ouro, duas de prata e uma de bronze).

No individual, foram uma de prata e sete de bronze até hoje. O melhor resultado nesta prova foi obtido pela toledana Angélica Kvieczynski, prata em Guadalajara 2011.