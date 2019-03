Governo vai instalar caixas de água a famílias pobres

Curitiba – O governo do Estado vai retomar o projeto “Caixa D’água”, que prevê a instalação do equipamento em casas de famílias de baixa renda. A execução do projeto ficará a cargo da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho e da Sanepar e deverá beneficiar 5.600 famílias neste ano.

A retomada do projeto atende determinação do governador Carlos Massa Ratinho Junior e a organização do trabalho foi iniciada esta semana em reunião do secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, o diretor de investimentos da Sanepar, Joel de Jesus Macedo, e a coordenadora do Programa Família Paranaense, Letícia Reis.

“Vamos, o mais rápido possível, retomar o projeto Caixa D’água levando saúde, abastecimento e cidadania para as famílias carentes do Paraná. Ter água na residência é fundamental para higiene, para a saúde e até para a própria alimentação”, afirmou o secretário Ney Leprevost.

Requisitos

A iniciativa vai beneficiar famílias que residem nas áreas urbanas dos municípios que têm serviços da Sanepar e que estão na área de abrangência do Programa Família Paranaense. Também é requisito que a localidades sejam abastecidas pela rede de água da estatal, e que as residências não disponham de reservatório domiciliar.

As famílias precisam ainda constar na base do CadÚnico para programas sociais do governo federal e ter renda familiar de até meio salário mínimo (federal) por pessoa, ou de até dois salários mínimos (federal) para imóveis residenciais individuais com até quatro ocupantes.