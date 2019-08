Governo Paranhos tem R$ 130 milhões em empréstimos

Reportagem: Josimar Bagatoli

Desde que assumiu o Paço Municipal de Cascavel, em janeiro de 2017, o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) acumula um valor considerável de pedidos de autorizações de empréstimos. Foram R$ 130 milhões de recursos autorizados pela Câmara de Vereadores por meio de financiamentos com instituições bancárias e com o governo estadual. Esse valor desconsidera os R$ 30 milhões pedidos para a compra da estrutura do Atacadão, que seria usado para abertura do novo Centro de Convenções, negados pela Câmara.

O mais novo projeto liberando mais R$ 22 milhões foi autorizado ontem pelo Legislativo municipal – apenas o vereador Jorge Bocasanta (Pros) votou contra, justificando preocupação com o cofre municipal. “A arrecadação vem baixando a cada ano e minha preocupação é com o endividamento do Paço. Vai chegar a hora que vai faltar para pagar os salários”, alertou o parlamentar.

O recurso recém-liberado será assim empregado: R$ 15 milhões para pavimentação, R$ 4 milhões na construção do Ginásio de Esportes no Distrito de Juvinópolis e R$ 3 milhões na aquisição de duas pontes de embarque (fingers) para o Aeroporto Municipal.

A prefeitura oferece como garantia o repasse do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços).

Embora a preocupação seja com a capacidade de endividamento do Paço, a atual gestão já desembaraça nova proposta para buscar recursos: pleiteia recursos do Banco Fonplata, da Bolívia. São US$ 30 milhões que, em moeda nacional, significam R$ 121,5 milhões. Pelo que indica o IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel), o valor será usado para novos investimentos em obras de mobilidade urbana, meio ambiente e social, contemplando obras já realizadas pelo PDI (Programa de Desenvolvimento Integrado).

Além do ICMS, aos credores a prefeitura dá como garantia o repasse do FPM (Fundo de Participação dos Municípios).

Há ainda dívidas de empréstimos herdados: R$ 92 milhões, sendo R$ 5.690.186,43 com a Fomento Paraná; R$ 5.422.833,90 para o BRDE; e R$ 80.887.171,73 do BID.

Empréstimos recentes

Da Agência de Fomento do Paraná S.A foram obtidos R$ 8 milhões, para obras no aeroporto, em março de 2017; Paraná Cidade R$ 7,5 milhões, junho de 2017, para revitalizar a Tito Muffato; Caixa, R$ 12 milhões para pavimentação, em dezembro de 2017; Banco do Brasil, R$ 12 milhões, dezembro 2017, para estradas rurais; Caixa, R$ 30 milhões – para Saúde (novas unidades) e Educação (conservação dos prédios e compra de equipamentos), novembro de 2018; Caixa, R$ 35 milhões para o Avançar Cidades, setembro 2018; Caixa, R$ 3,5 milhões, para o Plano de Mobilidade; e, agora, da Agência de Fomento do Paraná S.A, R$ 22 milhões.