Bolsonaro confirma que Michelle disputará vaga no Senado em 2026

Durante entrevista concedida ontem (17) no Senado, Bolsonaro negou que a esposa esteja sendo preparada para concorrer ao Palácio do Planalto .

Futuro Político da Família Bolsonaro

Na mesma ocasião, o ex-presidente confirmou que seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), buscará a reeleição. Já Carlos Bolsonaro (PL), vereador no Rio de Janeiro, deve disputar uma vaga no Senado por Santa Catarina, segundo expectativa do grupo político.

Estratégias do PL para 2026

Bolsonaro ressaltou que o foco do PL para 2026 será ampliar a representação no Congresso Nacional. Atualmente, o partido tem a maior bancada da Câmara, com 88 deputados, e ocupa 14 das 81 cadeiras no Senado. Segundo ele, fortalecer o Legislativo é uma estratégia para “equilibrar os Poderes”. “Um Congresso mais alinhado ideologicamente será mais decisivo do que o próprio Executivo”, declarou.