Informe da Redação

Entre as emendas aprovadas, está uma que prevê a criação da Licença Ambiental Especial, voltada a empreendimentos considerados estratégicos por um conselho do governo ligado à Presidência da República. A definição das prioridades será bianual. Esse novo tipo de licença poderá ser concedido até mesmo nas situações em que o empreendimento seja efetiva ou potencialmente causador de “significativa degradação do meio ambiente”.

O TCU (Tribunal de Contas da União) afirmou que, de um total de R$ 55,5 milhões gastos pela Presidência da República com o cartão de crédito corporativo de janeiro de 2023 a abril de 2025, R$ 55,2 milhões foram classificados como sigilosos. A cifra representa 99% do total e marca o maior percentual já registrado desde o início do monitoramento sobre o uso dos cartões corporativos pela Presidência.

Brasil - O presidente Lula vetou o texto aprovado pelo Congresso que aumentava o número de deputados . A medida teria validade já nas eleições de 2026. O projeto chegou à mesa do presidente já com os pareceres de ministérios como o da SRI (Secretaria de Relações Institucionais), da Fazenda, do Planejamento e da Justiça. O veto, o que tudo indica, caminha para ser derrubado pelo Congresso .

Lula na pesquisa

A tendência de melhora na popularidade do governo após o “tarifaço” do presidente americano, Donald Trump, também se reflete nas intenções de voto para o presidente Lula (PT) em 2026. Dados da pesquisa Genial/Quaest divulgados ontem (17) mostram que o petista abriu vantagem novamente sobre Jair Bolsonaro (PL) e outros candidatos de direita no segundo turno.

Quem será? I

Bolsonaro já admite aos mais próximos que dificilmente estará no jogo em 2026 e resiste em indicar o sucessor. Movimento político que ele diz que só irá fazer no último dia, até para não perder o protagonismo. Principal ator político da Direita, o apoio do ex-presidente pode ser determinante na eleição presidencial a depender, claro, dos desdobramentos no STF e da diplomacia brasileira.

Quem será? II

A principal dúvida da Direita foi questionada aos eleitores pela pesquisa Quaest divulgada ontem (17). O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) aparecem como as principais alternativas. O terceiro candidato mais citado pelos eleitores para substituir Bolsonaro é o governador Ratinho Júnior (PSD).

Repasse FPM

Os Municípios brasileiros recebem nessa sexta-feira (18), a segunda parcela do repasse do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) referente ao mês de julho. O valor pago será de R$ 2.381.592.121,68, já descontada a retenção do Fundeb. O valor total, incluindo o Fundeb, é de R$ 2.976.990.152,10.