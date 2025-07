Câmara de Cascavel agora vai contar com “Banco de Ideias”

POLÍTICA

IOF: Moraes decide a favor de Lula e impõe nova derrota ao Congresso

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), decidiu ontem (16) manter a maior parte do decreto do Governo Lula que elevou as alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). No entanto, ele suspendeu a aplicação da cobrança sobre operações de risco sacado — mecanismo financeiro bastante utilizado no comércio varejista. Moraes é […]