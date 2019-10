Giro político do dia 1º de outubro de 2019

PPA e LDO

O secretário de Planejamento e Gestão, Edson Zorek, e a diretora do Departamento de Planejamento, Orçamento e Captação de Recursos, Célia de Almeida Freitas, protocolaram ontem na Câmara o PPA (Plano Plurianual) e a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para 2020. O Município tinha até ontem para entregar ambos.

R$ 1,5 bilhão

Zorek adiantou que, para 2020, está previsto um orçamento de R$ 1,506 bilhão. Em 2019, com a previsão feita em 2018, o valor estipulado foi de R$ 1,349 bilhão, crescimento de 11,6%. “Uma projeção otimista com relação à arrecadação no ano que vem, mais o orçamento da Transitar, porque a Cettrans foi extinta. A Transitar, sendo uma autarquia, passa a fazer parte do orçamento do Município. Cerca de R$ 90 milhões é o orçamento previsto para Transitar, justificando o valor de R$ 1,506 bilhão”, explicou.

Churrasco da discórdia

Repercutiu muito mal o uso da van do Programa Crack é Possível Vencer no Autódromo Zilmar Beux, fim de semana, por um grupo que fazia um churrasco debaixo das tendas. O caso veio à tona por um vídeo gravado pelo ex-secretário de Esportes Wanderlei Faust. O vereador Fernando Hallberg (PDT) pediu explicações ao Paço e questiona o pagamento de horas extras ao funcionário do programa e o cronograma das atividades já realizadas. Mais cedo, o próprio prefeito Leonaldo Paranhos já havia pedido à secretaria a relação de atividades do programa.

Fora Cascá

Se depender de alguns dos vereadores, o reitor licenciado da Unioeste para concorrer ao cargo de diretor de câmpus de Cascavel, Paulo Sérgio Wolff, o Cascá, ficará bem longe das funções públicas. O vereador Roberto Parra (MDB) disse que cobrará do governo do Estado um posicionamento sobre a situação no HU. Ele vai a Curitiba com Josué de Souza (PTC) esta semana para uma reunião com o secretário Beto Preto. “Inadmissível que o HU seja dominado por meia dúzia de pessoas. Espero que os servidores não votem nele [Cascá]. São vidas em jogo”.

Sobra de verba

A Câmara de Vereadores “devolverá” os R$ 3,5 milhões destinados para a construção de nova estrutura legislativa. O dinheiro ficará nas contas do Executivo municipal. Teve protestos de parlamentares. Pedro Sampaio (PSDB) questionou a falta de atenção com o Esporte e Hallberg apontou “má gestão” – para ele, o dinheiro vai servir como “tapa-buracos” devido a desperdícios, como a compra das lixeiras no Centro. Bocasanta chegou a dizer ao presidente, Alécio Espínola, que deixasse de se preocupar com mensagens do “Paço” – Alécio pediu a cassação da palavra de Bocasanta.