 Ginástica artística feminina do Brasil conquista título inédito

Rio de Janeiro – A ginástica artística feminina do Brasil brilhou no fim de semana, ao assegurar a medalha de ouro na DTB Pokal Team, realizado em Stuttgart, na Alemanha. A seleção brasileira venceu a competição com uma nota final de 164,396 pontos. O segundo lugar ficou com a Rússia (159,496), enquanto que a equipe da Holanda terminou em terceiro (153,763).

O destaque individual do Brasil foi Rebeca Andrade, que venceu em todos os aparelhos: salto, assimétricas, trave e solo.

O resultado da seleção foi ainda mais importante por se tratar da primeira competição da equipe em 2019. E justamente em Stuttgart, palco do próximo Campeonato Mundial, que será em outubro e classificatório para a Olimpíada de Tóquio 2020.

MASCULINO

Nas disputas masculinas na DTB Pokal Team, a equipe brasileira teve uma disputa acirrada com Japão e Alemanha e no final terminou em quarto lugar, com a pontuação de 166,263 pontos. O título da competição ficou com a Rússia, que somou 170,995, deixando a equipe da Alemanha em segundo (168,162) e o Japão ficando em terceiro (168,065).

Individualmente, Arthur Zanetti se destacou. Ele venceu a competição das argolas, sua especialidade, e ficou em terceiro no solo. Outro que se destacou em Stuttgart foi Francisco Barreto Júnior, que venceu no cavalo com alças e ficou em terceiro na barra fixa.

Mais competições

A ginástica artística do Brasil voltará a entrar em ação a partir de amanhã com Diego Hypólito, que disputará a etapa da Copa do Mundo de especialistas em Doha (QAT). No sábado será a vez de Thais Fidélis participar da etapa da Copa do Mundo All-Around (individual geral), em Birmingham (ING).