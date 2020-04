Ginásio do Creas é transformado em abrigo temporário

Dez pessoas que vivem em situação de rua foram abordadas pela Seaso (Secretaria de Assistência Social), por meio do Serviço de Abordagem Social na noite desta quarta feira (8) e encaminhadas para o Ginásio de Esportes Augusto Daniel Werner (Ginásio do Creas), localizado na Rua Luciano Correa de Siqueira, 224, no Bairro Coqueiral.

A secretária Rose Vascelai acredita que este número deverá ser bem maior nesta quinta-feira (9). “Esperamos receber em torno de 50 pessoas para pernoitar aqui no ginásio. Nós estamos recebendo homens e mulheres a partir das 17h30. Eles podem chegar até às 20h e após este horário somente com uma justificativa plausível. Depois de chegarem aqui, é oferecido a eles banho quente. Todos os itens de higiene são individuais. Toalhas, escovas de dente, sabonete, colchão, cobertores, enfim tudo o que eles precisam para descansar. No dia seguinte, antes de saírem é servido café da manhã”, explica.

O almoço e o jantar continuam sendo servidos no Centro POP, mas a intenção da Seaso é otimizar este atendimento com as refeições sendo servidas no ginásio onde a população de rua está sendo abrigada. O espaço precisou ser aberto porque a Casa POP já está com 50 pessoas em atendimento. Outro motivo é o protocolo interno de prevenção do Coronavírus, já que os usuários atendidos na Casa POP e no Albergue Noturno estão em distanciamento social.

Para garantir a segurança dos educadores sociais e dos frequentadores do local, equipes de servidores em regime de escala foram disponibilizados para atuarem à noite no Ginásio de Esportes, acompanhando as necessidades dos acolhidos. “Nós estamos atentos às regras de segurança sugeridas pelo COE, neste momento de enfrentamento do coronavírus e queremos salvaguardar o bem estar dos nosso servidores e da população de rua em Cascavel”, disse a secretária de Assistência Social, Rose Vascelai.