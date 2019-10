Gestão de Cooperativas de Crédito: Empreendedorismo é aula de abertura de MBA

Na última sexta-feira (27), a Universidade Paranaense – Unipar deu início a mais uma turma de MBA na Unidade de Cascavel. Essa nova turma reúne profissionais que atuam em cooperativas de toda a região, com formação em diversas áreas – Administração, Recursos Humanos, Marketing, História, Ciências Contábeis, Gestão Pública e Financeira, Processos Gerenciais, Sistemas de Informação, Gestão Comercial, entre outras.

A aula de abertura foi sobre Empreendedorismo e Intraempreendedorismo, ministrada pelo professor Gelson Luiz Uecker. O docente apresentou conceitos de empreendedorismo e de intraempreendedorismo, falou sobre criatividade e inovação nas empresas, comportamento do empreendedor e características do empreendedor.

A turma foi recepcionada pelo coordenador do curso, professor Jony Sandro Wischneski, que abordou a metodologia de ensino e cronograma de aulas. Ainda no mês de outubro, os alunos terão aula com o professor Guido Bresolin Júnior, mentor da disciplina de Doutrina e Princípios do Cooperativismo de Crédito.

Sucesso em anos anteriores, o MBA está em sua décima turma, investindo para promover o aperfeiçoamento técnico e ético, mediante utilização dos mais modernos conceitos e ferramentas de gestão, que capacitarão os participantes para a atuação como gestores de instituições financeiras e cooperativas.

As discussões ainda trarão conhecimentos nos sistemas de informação utilizados pelo agente fiscalizador, com o intuito de monitorar as atividades da organização e compreender a entrada das organizações num ambiente micro e macro econômico, além de aprender a gerir os tributos dentro de uma organização, apresentar as doutrinas e princípios que regem o cooperativismo de crédito, e demonstrar a engenharia financeira e a análise de mercado e risco.

Na relação de conteúdos a serem trabalhados, a especialização envolverá temáticas específicas, como Análise Financeira de Cooperativa de Crédito; Coaching Executivo; Contabilidade; Estratégias de Marketing e Relações com os Cooperados; Exame de Certificação Profissional, CPA 10 e CPA 20; Gerenciamento de Risco em Análise de Crédito; Gestão de Pessoas; Governança Corporativa e Cooperativa; Legislação; Liderança Eficaz: Comunicação, Ética e Negociação; Mercado Financeiro de Investimentos e Crédito Rural; e mais.

UNIPAR

O Vestibular 2020 está com inscrições abertas e tem novidades. Confira os cursos ofertados em Cascavel, no presencial: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Estética e Cosmética Odontologia, Psicologia e, ainda, os novos – Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Marketing, Processos Gerenciais, Recursos Humanos e Terapia Ocupacional. Provas dia 27/10. Outras 30 opções são ofertadas na modalidade semipresencial. Mais informações, acesse vestibular.unipar.br ou ligue (45) 3321-1300.