Geração Olímpica já tem mais de mil inscritos

Mesmo com o adiamento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio para 2021, o programa Geração Olímpica segue a todo vapor. Abertas desde a última terça-feira (07.04), o programa já havia registrado 1.157 candidaturas até o fim da manhã desta segunda-feira (13). O período de inscrições encerra nesta sexta-feira (17).

Considerado o maior programa de incentivo ao esporte em nível estadual do Brasil, o programa Geração Olímpica disponibiliza 1.215 bolsas para atletas e técnicos neste ano. As inscrições são realizadas online pelo site da Superintendência do Esporte. O patrocínio exclusivo é da Companhia Paranaense de Energia (Copel) que nesta edição vai aportar R$ 4,75 milhões.

Com objetivo de tornar o Paraná referência nos esportes olímpicos e paralímpicos e de identificar talentos esportivos que se destacam, as categorias do programa contemplam desde crianças com mais de 11 anos de idade até atletas de alto rendimento e técnicos que acompanham seus atletas nas competições contempladas no Regulamento Geral desta edição.

INSCRIÇÕES – A principal mudança para 2020 é que, em virtude do distanciamento social, todo o processo de inscrição está sendo realizado de forma online. Além disso, de acordo com o anexo IV do regulamento geral, que apresenta as “Normas e Procedimentos de Inscrição”, o processo será dividido em três fases.

Na primeira fase, que se iniciou na terça-feira (07), atletas e técnicos se candidatam para uma das seis categorias disponíveis. Nessa etapa, é aceita apenas uma inscrição por candidato e não é possível nenhuma alteração nas informações após a finalização do processo. Por isso, a recomendação é para que os candidatos leiam com atenção as informações cadastradas antes de continuar o processo.

Na segunda fase, será publicada no site da Superintendência do Esporte, com data a ser divulgada, a relação de candidatos que estão aptos e habilitados para o processo de escolha. As Entidades de Administração do Desporto (EAD) e a Comissão Estadual de Avaliação do Programa Geração Olímpica vão selecionar os bolsistas utilizando critérios do regulamento geral ou escolhidos pela própria EAD, desde que estejam de acordo com as normas desta da edição.

Na terceira e última fase, com data a ser definida, será divulgada uma lista com os atletas e técnicos aptos para enviar a documentação solicitada e ter a sua seleção confirmada no programa Geração Olímpica.

BOLSA FORMADOR – Os alunos/atletas candidatos para a bolsa Formador Escolar que representaram o Estado do Paraná nos Jogos Escolares da Juventude – Etapa Nacional e nas Paralimpíadas Escolares Brasileiras no ano de 2019, terão direito automático a bolsa, desde que realizem a inscrição e cumpram as exigências presentes no Regulamento Geral.

Pensando em todo esse processo, a equipe do programa, que vem realizando teletrabalho, está disponível pelo e-mail geracaoolimpica@esporte.pr.gov.br e redes sociais oficiais, para responder todas as dúvidas que surgirem.