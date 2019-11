GDE investiga tentativa de assalto que terminou com morte

O GDE (Grupo de Diligências Especiais) investiga a tentativa de assalto que terminou com um suspeito morto e a vítima ferida no fim da manhã de quarta-feira (30) no perímetro urbano da BR-277, em Cascavel.

De acordo com o que já foi apurado, uma possível quadrilha de assalto a compristas teria abordado o condutor de um caminhão-baú que trazia uma mudança de Foz do Iguaçu a Cascavel. A tentativa terminou em um acidente. Everton dos Santos Della Betta estava no carro que capotou e morreu na hora. Ele é suspeito de participação no assalto e tinha diversas passagens policiais. Um segundo suspeito ficou ferido e foi resgatado por outro veículo que seguia atrás.

A linha de investigação é de que a quadrilha tenha informantes sobre cargas de produtos que saem de Foz. Uma situação semelhante foi registrada em um assalto a uma Van de compristas em setembro e somente as mercadorias foram levadas, o carro e todos os pertences das vítimas foram abandonados pelos criminosos.