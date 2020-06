FUTEBOL | Inglês voltará com oposição à discriminação

A uma semana do reinício das disputas, a organização do Campeonato Inglês informou, ontem (12), que vai apoiar as manifestações dos jogadores durante as partidas contra o racismo. Em nota oficial, a instituição disse que “a Premier League está ao lado de jogadores, clubes e todos aqueles que se opõem à discriminação de qualquer forma”. Com isto, o termo “Black Lives Matter” (Vidas Negras Importam), que ganhou força após a morte de George Floyd, será utilizado no lugar dos nomes estampados nas camisas de todos os jogadores dos 20 times da competição. A próxima rodada do Campeonato Inglês terá início no próximo dia 19 (sexta-feira), tendo confrontos como Tottenham x Manchester United e Everton x Liverpool.