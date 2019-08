O Estádio Ninho da Cobra receberá uma partida de gigantes neste domingo (1º), válida pela Copa Fronteira de Futebol Americano. Às 14h, com entrada gratuita ao público, o Olympians Cascavel recebe o Black Sharks/Foz do Iguaçu pela estreia de ambos na competição. A competição foi aberta no último domingo com vitória do Lions Curitiba sobre o Black Rams/Campo Mourão. Também participa da competição o Red Feet, de Francisco Beltrão.