Fundação Cultural divulga ganhadores dos Passeios do Noel

Quem passa pela Casinha do Noel, durante o passeio noturno na Praça da Paz em Foz do Iguaçu, é convidado não somente a um encontro com o Bom Velhinho, mas também a celebrar o Natal de Foz por mais tempo. Todos os dias, crianças que circulam pelo espaço podem concorrer a passeios por atrativos turísticos na cidade. Os vencedores são sorteados diariamente no palco do Natal de Foz.

A parceria feita com quatro grandes empresas; Cataratas, Dreamland (Museu de Cera), Blue Park e Parque das Aves vem de encontro à campanha lançada pelo próprio Papai Noel, que este ano, veio tirar suas férias aqui na cidade e já visitou grande parte dos atrativos. “Era nossa intenção poder fazer esse link entre a figura do Papai Noel e a nossa cidade que tem esse clima intenso. Então não poderíamos simplesmente optar pela tradicional, e sim adaptar”, comentou Rodrigo Monzon, da coordenação do evento.

A Casinha do Noel fica aberta à visitação até dia 6 de janeiro, e os visitantes poderão conferir de perto, o novo look de um Noel repaginado e pronto para encarar as altas temperaturas com muito bom humor.

Este ano uma parceria com empresas locais permitiu a montagem da Casinha do Noel, e num segundo momento, o apoio veio com a oferta dos passeios aos pontos turísticos.

São parceiros do evento, a Itaipu Binacional, Blue Park, Capobianco – Cirurgia Plástica, Cataratas Park Hotel, Cataratas S/A, Cellshop, Hotel Foz Plaza, Hotel Pietro Angelo, Hotel Rafain Centro, Loteadora Nova Esperança, Hotel Mabu, Óticas Carol, Auto posto Ouro Branco, Panorama Materiais de Construção, Recanto Park Hotel, Sindetur, Hotel Viale Cataratas, Hotel Viale Tower, Fundo Iguaçu e Visit Iguassu.

“O Destino Iguassu merece a atenção dos atrativos turísticos e do empresariado local. Nossa cidade se molda por meio do turismo e de ações lindas como o Natal de Foz. Fazer uma parceria com a prefeitura ao mesmo tempo em que disponibilizamos passeios de graça para os moradores por mais de 10 dias é uma forma de agradecer à cidade por confiar na gente.”, disse Paula Haito, Gerente Comercial do Dreamland.

Os sorteios seguem até dia 31, e os ingressos devem ser retirados na Casinha do Noel até dia 6, com a equipe da Fundação Cultural, identificada com as camiseta do Natal de Foz. Após essa data, os vencedores poderão retirar os ingressos na sede da Fundação Cultural (Benjamin Constant, 60 – centro), das 8h às 14h, munidos de identidade.

Diversão

Além dos sorteios para quem preencheu o cupom na Casinha do Noel, todos os dias, ingressos são sorteados para o público infantil durante a programação artística.

Na noite do último domingo, Manuela de 6 anos foi uma das sorteadas. Acompanhada da família a pequena turista paulista ficou feliz com o resultado. “Adorei”, disse ao segurar os ingressos para o Dreamland.

Os pais, em visita à cidade pelo segundo ano, elogiaram a iniciativa. “Viemos em outro ano e a festa fica cada vez mais bonita. Gostamos de Foz, de conhecer a fronteira, ver as Cataratas e ter esse contato com a natureza, por isso trouxemos mais gente da família este ano”, disse a relações públicas, Paula Righil.

Durante a Festa da Virada, nesta terça a parti das 21 horas, também serão sorteados ingressos para os atrativos.

Confira a lista dos sorteados:

Sorteio do final de semana:

