Funcionalismo estadual terá todos os procedimentos médicos atendidos pelo SAS

Curitiba – O governo do Paraná informa que todos os procedimentos médicos oferecidos ao funcionalismo estadual pelo SAS (Sistema de Assistência à Saúde do Servidor) não foram paralisados em momento algum.

Mesmo com a necessidade de alterações orçamentárias, em razão do esforço no combate à pandemia do novo coronavírus, o Estado assegura que consultas, hospitalizações e tratamentos do quadro funcional – inclusive quimioterapia e radioterapia – não foram descontinuados.

“O governo do Estado reprova a utilização política de informações que desorientam e confundem os beneficiários do Sistema de Assistência à Saúde do Servidor (SAS), num momento delicado em que toda a sociedade está voltada para as questões de saúde e de enfrentamento à covid-19”, informou, em nota.

O governo do Estado reforça que as Secretarias da Fazenda e da Administração e Previdência poderão remanejar recursos e suplementar as verbas destinadas ao SAS para que nenhum atendimento dos servidores públicos seja descontinuado.

E informa ainda que está corrigindo um erro histórico em relação à aplicação de recursos do orçamento no SAS, que era custeado em parte por verbas da Secretaria de Estado da Saúde e contabilizado dentro dos 12% de investimentos obrigatórios em saúde.