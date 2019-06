Fumaça tóxica: Milhares de pintainhos morrem em incêndio

Cascavel – Mais de 6 mil pintainhos com cerca de uma semana de vida morreram ontem (10) em um incêndio em um aviário em São Salvador, distrito de Cascavel.

De acordo com o casal que cuida da produção há cerca de uma semana, o fogo teria começado com a queda de lenha da fornalha utilizada para aquecer o ambiente nos dias frios. “Não se sabe direito como o incêndio começou. Deve ter sido algo que caiu da fornalha… Quando vimos a fumaça entramos em desespero. Só nesse aviário há 13.200 pintainhos… Conseguimos controlar o fogo, mas as cortinas, que são de lona, queimaram e, com a fumaça tóxica, pelo menos a metade deles morreu. É muito triste… eles chegaram hoje à propriedade”, contou a produtora Talita Messias.

O fogo foi controlado antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros e a estrutura do aviário não chegou a ser danificada.

A produtora lamenta o prejuízo causado pelo incêndio, já que eles trabalham de forma autônoma e recebem uma porcentagem sobre a produção. “A tristeza é grande, mas agora é trabalhar para recuperar o que foi perdido. Ainda bem que eu vi o fogo quando estava no início, porque poderia ter sido pior. Se as chamas se espalhassem, ia comprometer a estrutura toda ou até atingir o outro aviário, que fica ao lado e também tem 13.200 pintainhos”, acrescenta Talita.

O Corpo de Bombeiros esteve no local para fazer o rescaldo e garantir que o foco do incêndio estivesse de fato controlado.

Reportagem: Cláudia Neis