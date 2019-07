Frio reduz doações de sangue

A chegada do frio interfere na doação de sangue, que cai de 30% a 40% no inverno. A assistente social Maria Luiza, do Hemocentro de Cascavel, tem esperança de que neste ano a situação seja diferente. “As pessoas que precisam de sangue não escolhem dia nem temperatura e nós sempre pedimos para que as pessoas não se intimidem pelo clima”.

A enfermeira Manoela Berticelli doa sangue desde 2013, quando completou 18 anos: “Eu procuro vir a cada seis meses. Muitas pessoas podem ser salvas com uma doação”.

Sentir a picadinha da agulha não é nada perto da importância do ato. “Eu doo por acreditar que é importante para o paciente”, afirma a enfermeira Bruna Tais Zack e doadora há dois anos.

O Hemocentro coleta sangue para pacientes de 28 hospitais e clínicas da 10ª Regional de Saúde e também para 18 municípios da Regional de Toledo, que está com dificuldade de coleta.

Critérios para doação

Existem de 90 critérios para a doação de sangue, mas os principais são: ter mais de 16 anos, pesar no mínimo 50kg, não ter tido hepatite viral após os dez anos. É preciso estar alimentado, levar documento oficial, fazer o cadastro no Hemocentro e passar por triagem médica.

Estoque

Para manter o estoque do Hemocentro são necessárias 80 doações por dia, número nem sempre alcançado. A assistente social Maria Luiza reforça que uma doação pode salvar vidas: “Quando a gente pensa na situação de necessidade do outro, isso pode fazer com que a gente saia de casa e contribua para salvar uma vida”.

Reportagem: Milena Lemes