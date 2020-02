A FPM (Federação Paranaense de Motociclismo) fará sexta-feira a premiação aos campeões paranaense de motociclismo de 2019. O evento Melhores do Ano será a partir das 19h no Restaurante Madalosso, em Curitiba. Serão premiados os três primeiros colocados dos campeonatos paranaenses de Enduro FIM, Enduro Regularidade e Motovelocidade (disputado em Cascavel); e os cinco primeiros do Velocross e do Motocross.

