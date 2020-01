Foz foi a sétima cidade mais procurada por turistas em 2019

Foz do Iguaçu – Seis cidades brasileiras que não estão no litoral figuram entre os dez lugares mais procurados pelos viajantes internacionais e brasileiros no período de dezembro de 2019 e janeiro deste ano. Foz do Iguaçu ficou em sétimo lugar entre as dez mais, à frente de Gramado, Brasília e Belo Horizonte. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Turismo, com base em um levantamento do Expedia Group, plataforma mundial de viagens.

Rio de Janeiro é a queridinha, claro, e Curitiba aparece em quinto lugar na lista.

Para o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, os dados mostram que o Brasil possui diversos atrativos para atender a todos os tipos de visitantes. Segundo ele, é preciso aproveitar essa potencialidade para que o Brasil consiga aumentar o volume de movimentação turística no País.

“Temos belezas que contemplam todas as regiões do País. Precisamos explorar todo esse potencial que o Brasil oferece para quem visita. Temos ecoturismo, aventura, cultura, história… são muitas as atrações que valem a pena ser conhecidas por nós, que moramos por aqui, e pelos turistas estrangeiros”.

De acordo com o Estudo de Demanda Turística Internacional de 2018, do Ministério do Turismo, os meses de dezembro a março concentraram mais de 50% do fluxo internacional de turistas, com viagens predominantemente relacionadas a lazer.

Além de sol e praia, a busca de outras variedades do turismo tem crescido desde 2014. A visita ao Brasil pelo ecoturismo, por exemplo, teve aumento de 27,3% no período. Outro dado apontado pela pesquisa foi que um em cada dez turistas internacionais veio ao País pelo turismo cultural.

Sede de uma das novas sete maravilhas da natureza – as Cataratas do Iguaçu -, Foz do Iguaçu tem cerca de 260 mil habitantes e tem no turismo a base de sua economia. Com destaque para a Hidrelétrica de Itaipu, que atrai milhares de visitantes, o Município também possui o conhecido Marco das Três Fronteiras, atrativo que simboliza o encontro de Brasil, Paraguai e Argentina.

Confira os principais destinos dos turistas

1º Rio de Janeiro

2º São Paulo

3º Salvador

4º Fortaleza

5º Curitiba

6º Florianópolis

7º Foz do Iguaçu

8º Brasília

9º Gramado

10º Belo Horizonte