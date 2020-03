Foz do Iguaçu tem primeiro paciente internado com coronavírus

A ala exclusiva para atendimento a pacientes da covid-19 do Hospital Ministro Costa Cavalcanti (HMCC), mantido pela usina de Itaipu, recebeu hoje (30) o primeiro paciente com sintomas graves do novo coronavírus. Ele procurou atendimento no Hospital Unimed, mas precisou ser transferido para a UTI da ala respiratória (Covid-19) do HMCC. Ele integra o último boletim dos dez casos confirmados pela Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu. É um homem de 56 anos, que teve contato com caso confirmado em São Paulo. Ele procurou atendimento (Unimed) no dia 21 de março. Depois de coletados os exames, o paciente, aparentemente com sintomas leves, teria recebido orientações para fazer isolamento domiciliar.

O paciente foi recebido na ala exclusiva do Hospital Ministro Costa Cavalcanti na mesma data em que a instituição foi habilitada pelo Lacen (Laboratório Central do Estado) a fazer testes (Real Time – PCR) para detecção da covid-19, com diagnóstico possível em até duas horas.

O HMCC conta com 27 leitos pra tratamento da doença, 15 deles na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Toda a estrutura foi montada por uma equipe composta por várias mãos, profissionais da enfermagem, manutenção, higienização e tecnologia da Informação, entre outros, que não mediram esforços nesses últimos dias para deixar tudo pronto para receber os pacientes.