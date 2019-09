Foz do Iguaçu sedia Conferência de Inovação 

Foz do Iguaçu será palco da Conferência de Inovação 2019 da ANPEI. O evento, sob o tema Inovação X.O – As re (evoluções) que transformam a sociedade e mercados, ocorrerá entre os dias 25 e 27 de setembro, no Rafain Palace Hotel & Convention. São esperados mais de 1,5 mil profissionais, entre representantes de empresas, agências do governo e instituições de ciência, tecnologia e inovação.

Neste ano, a conferência debaterá a necessidade de compreender a estratégia de inovação com um novo olhar, além do conceito de Indústria 4.0 e discutirá como as empresas de todos os setores podem inovar nesse novo cenário. As apresentações serão centralizadas em quatro assuntos principais: Inovação em Modelo de Negócio, Inovação Tecnológica, Inovação de Impacto Social e Ambiental e Ecossistemas de inovação.

Ainda durante a conferência serão realizadas mais de 35 palestras com especialistas nacionais e internacionais, além de apresentação de cases de inovação de empresas e instituições, debates, networking, rodadas de negócios, além das visitas técnicas em algumas empresas e instituições do ecossistema local de inovação.

Entre os destaques da programação estão Ben Ross Schneider, cientista político e professor internacional de Ciência Política da Ford no Massachusetts Institute of Technology e keynote do painel de abertura; Ben Reid, Diretor Executivo da NESTA, fundação inovadora voltada para Ciência, Tecnologia e Artes e Jefferson Oliveira, Presidente do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas).

“Estamos criando as bases para o desenvolvimento de um ecossistema de inovação que projete Foz do Iguaçu como destino de business service. Criamos a Lei Complementar 283/2017, que juntamente com a Lei Estadual 15.634/2007, as alterações no Plano Diretor e na Lei de Zoneamento e Uso do Solo, além do Condomínio de Startups, que vão criar condições para o crescimento do setor’’, afirma o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos de Foz do Iguaçu, Gilmar Piolla.

Maior evento de inovação multissetorial do país ancorado em geração de negócios, a Conferência de Inovação da ANPEI é realizada desde 2001 e tem se consolidado como fórum privilegiado para o encontro de representantes de empresas, agências do governo e instituições de ciência, tecnologia e inovação para discussão e encaminhamentos de políticas e práticas voltadas à inovação nas empresas e no país.

Serviço: Conferência de Inovação 2019 da ANPEI

Data: 25 a 27 de Setembro

Local: Rafain Palace Hotel & Convention – Av. Olímpio Rafagnin, 2357 – Parque Imperatriz -Foz de Iguaçu – PR

Mais informações: http://www.conferenciaanpei.org.br