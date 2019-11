Foz do Iguaçu abre credenciamento de clínicas veterinárias para programa de castração

A Prefeitura de Foz do Iguaçu abriu um pregão eletrônico (232/2019) para contratação de empresas (clínicas e/ou hospitais veterinários) para execução de procedimentos contraceptivos em cães e gatos e implantação de microchip no animal, de forma descentralizada, em várias regiões da cidade.

O edital está disponível no Portal da Transparência e também no site www.licitacoes-e.com.br. A abertura e avaliação das propostas acontecem no dia 6 de dezembro, às 10 horas, no setor de compras da Prefeitura. O valor máximo do contrato é de R$ 366.667,00. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (45) 3521-1385 ou pelo e-mail jose.jrp@pmfi.pr.gov.br ou licitacaopmfi@gmail.com.

Com o credenciamento das clínicas, o município dará início à segunda etapa do programa de castração de animais, prevista para o primeiro trimestre de 2020. De acordo com o secretário de agricultura Pablo Mendes, a expectativa é atender 1.400 animais. “A exemplo do que ocorreu entre 2018 e 2019, as cirurgias serão feitas após o cadastro dos moradores na prefeitura. A prioridade será para protetores de animais, ONGs e pessoas cadastradas em programas sociais”, adiantou.

O primeiro programa de castração, lançado em outubro de 2018, atendeu mais de 1.300 animais. A esterilização foi feita em cadelas de até 17 kg e em gatas de até 5 kg. A idade máxima permitida é de 8 anos. “Os números demonstram que o programa teve uma ótima aceitabilidade por parte da população, além de propiciar muitos benefícios à saúde do animal e ao serviço de controle de zoonoses”, lembrou o secretário de agricultura.

De acordo com o médico veterinário do município, Thérbio Moreira, a cirurgia de castração não causa dor ao animal, reduz a agressividade e a chances de doenças. “A castração precoce (antes do primeiro cio) reduz em 98% a chance do desenvolvimento de tumores de mama, além de prevenir a gravidez psicológica e inflamação no útero”, explica.