Formosa do Oeste conta os prejuízos com temporal de ontem à tarde

O temporal que atingiu Formosa do Oeste na tarde de domingo (3), deixou o rastro de destruição no município. A força do vento arrancou árvores que danificaram residências e veículos por toda a cidade.

Chuva com granizo causou prejuizos na cidade, árvores caídas em cima de veículos é várias casas destelhadas.

A Polícia Militar informou que a chuva durou certa de 15 minutos com ventos fortes e até granizo. Dois carros que estavam estacionados na Rua Goiânia – centro da Cidade, foram atingidos por duas árvores de grande porte. Por sorte, dentro dos dois automóveis não havia ninguém.

A Defesa Civil de Assis Chateaubriand foi chamada para prestar apoio e auxiliar na remoção dos galhos e também na distribuição de lonas em caso de necessidade..Dois carros que estavam estacionados na Rua Goiânia – centro da Cidade, foram atingidos por duas árvores de grande porte. Segundo a Defesa Civil ninguém ficou ferido.

Na zona rural de Formosa do Oeste telhas e lonas foram arrancadas e jogadas contra o terreno com a força do vento que atingiu cerca de 70 km/h. Muitos animais foram afetados, ficando sem proteção.

As famílias atingidas pelo temporal já receberam lonas e orientações da Defesa Civil. Em caso de urgência o telefone da Defesa Civil é o 199 e o do Corpo de Bombeiros é o 193.