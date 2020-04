Foragido é preso e 15 veículos são apreendidos em grande operação em Palotina

Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da PF (Polícia Federal) encerraram nesta segunda-feira (27) em Palotina, na região oeste do Paraná, o seguimento da operação que havia realizado a maior apreensão de maconha (8,2 toneladas) pela PRF em todo o território nacional.

A ação teve início com a investigação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) de Foz do Iguaçu, o qual acionou as Delegacias da PRF de Foz do Iguaçu, Cascavel e Guaíra, e da PF de Guaíra para o desenvolvimento das atuações.

E para sua continuidade, o CIOF (Centro Integrado de Operações de Fronteira), em Foz do Iguaçu, foi integrado a fim de auxiliar na captura do único indivíduo foragido, o qual havia fugido no dia da operação, através de ações especializadas de apoio à investigação e de cooperação internacional, tendo em vista a transnacionalidades dos delitos.

A saber, no dia seguinte ao desencadeamento, foram apreendidos 15 veículos de uma loja de automóveis usados, localizada em Palotina, pertencente a um dos integrantes do grupo (justamente o foragido).

E, após diligências em residências em Palotina e Marechal Cândido Rondon, o foragido se apresentou à Delegacia da PF em Guaíra para o cumprimento do mandado de prisão.

Alçapão

No depósito, alvo da operação, foi identificado um alçapão com acesso a um espaço subterrâneo, contudo nada foi encontrado.