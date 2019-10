Fontes de água terão bloqueio reforçado

Cascavel – Interditadas informalmente para consumo humano há dois anos, as fontes públicas de água em Cascavel terão novo instrumento de bloqueio para impedir totalmente o acesso de captação por parte dos moradores. A decisão foi tomada ontem em reunião entre a Secretaria de Meio Ambiente e o Ministério Público. “A ação imediata será dificultar o acesso de captação nos painéis. Os canos e as torneiras serão removidos. Precisamos fazer com que a água escorra pelos painéis e a captação seja impossibilitada”, afirma o gestor ambiental José Luiz Ferreira.

Serão fixados novos painéis para divulgar os laudos que alertam que a água é imprópria para consumo.

A recuperação das fontes é cogitada. O Comitê Municipal dos Recursos Hídricos se reunirá dia 20 de novembro para debater novamente o assunto. A prefeitura cogita negociar com a Sanepar a recuperação das estruturas e o tratamento dessa água. O custo de cada uma varia de R$ 80 mil a R$ 150 mil e existem 20 estruturas de fontes para revitalização. “Serão cobrados pelo Comitê ações de manutenção e conservação dentro de um prazo dessas estruturas”, adianta o promotor de Meio Ambiente, Ângelo Mazzuchi Ferreira.

Mistério

O secretário de Meio Ambiente, Wagner Yonegura, não confirma o recebimento do laudo técnico sobre a toxidade da água e do lodo coletados do Lago Municipal. A análise foi feita pela Sanepar, a pedido do Instituto das Águas. O resultado saiu na sexta-feira (24) e foi entregue ao Instituto. Outra cópia também teria sido entregue ao prefeito Leonaldo Paranhos (PSC), que ainda não se manifestou sobre a situação.

O resultado deve revelar se há materiais pesados no lodo, situação que pode agilizar o processo de desassoreamento do lago. No Paço, ninguém fala sobre o caso e o resultado do laudo continua sendo um mistério.

Sem água

A situação que já estava crítica piorou para os moradores do Distrito de Rio do Salto, que ficaram sem água o dia todo de ontem por conta da falta de energia elétrica no dia anterior – os equipamentos que bombeiam a água do poço artesiano foram danificados. Por conta disso, ontem caminhões-pipa passaram o dia atendendo a comunidade rural.