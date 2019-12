Fluminense vence o Corinthians e carimba vaga para a Sul-Americana

A última vaga para a Sul-Americana de 2020 é do Tricolor carioca! Na tarde deste domingo, o Fluminense venceu o Corinthians fora de casa por 2 a 1, pela última rodada do Brasileirão, e vai voltar para o Rio de Janeiro com a classificação carimbada para o torneio continental. Joia da base tricolor, Evanílson marcou os dois gols do Flu na Arena, enquanto Gustavo descontou para o Timão.

Com o triunfo, o Fluminense encerra a Série A de 2019, na 14ª posição, com 46 pontos conquistados. Enquanto o Alvinegro, que já estava garantido na Pré-Libertadores, termina a competição em oitavo, com 56 pontos.

Veja como ficou a classificação final do Brasileirão!

O jogo

O Timão até ensaiou uma pressão inicial, mas viu o Tricolor comandar as ações durante a maior parte do primeiro tempo. Logo na melhor chegada do Flu, Evanílson aproveitou cruzamento rasteiro de Nenê e mandou para o fundo da meta alvinegra: 1 a 0. A equipe carioca seguiu pressionando e quase ampliou o marcador em finalizações de Nenê e Nino. Mas foi novamente Evanílson que apareceu para fazer o segundo. Após bate-rebate dentro da área, Marcos Paulo achou o atacante, que bateu colocado sem dar a menor chance para Cássio.

Na volta do intervalo, o cenário mudou e foi o Corinthians que passou tomar conta do jogo. A equipe da casa assustou duas vezes com Vagner Love, mas foi Gustavo quem colocou a bola na rede. Lucas Piton fez o cruzamento na medida e o atacante ganhou da marcação para diminuir a vantagem carioca: 2 a 1. O gol animou o Alvinegro que se manteve no ataque, mas com pouca criatividade. Do outro lado, o Fluminense se fechou bem e conseguiu segurar o resultado até o apito final.