Flamengo e Liverpool fazem o jogo mais aguardado do ano

Doha – Campeão mundial em 1981, com uma vitória sobre o Liverpool por 3 a 0 em Tóquio (JAP), o Flamengo reencontra o time inglês neste sábado (20), desta vez na final do Mundial de Clubes 2019, no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar.

Após ter obtido os títulos do Campeonato Carioca, do Brasileirão e da Copa Libertadores, o Fla agora tenta agora conquistar o mundo. Já o Liverpool é o terceiro maior vencedor da Liga dos Campeões, com seis triunfos, atrás apenas de Real Madrid (13) e Milan (7), mas não tem em sua galeria um troféu sequer de competições oficiais realizadas fora da Europa.

Os Reds abriram mão de disputar a competição duas vezes, em 1977 e 1978 e, quando entrou em campo, foi derrotado em três ocasiões, para o próprio Flamengo, em 1981, graças a dois gols de Nunes e um de Adílio; para o Independiente, em 1984; e para o São Paulo, em 2005.

Na luta para fazer história e conquistar o quarto grande título no ano, o Rubro-Negro terá força máxima. Jorge Jesus repetirá o time titular que boa parte dos torcedores flamenguistas e de quem acompanha futebol no Brasil já sabe de cor.

Apesar de ter sido decisivo tanto na final da Libertadores, na virada sobre o River Plate por 2 a 1, quanto nas semifinais do Mundial, na última terça (17), em que o Fla também saiu perdendo, mas venceu o Al-Hilal por 3 a 1, o meia Diego continuará no banco.

Liverpool desfalcado

No Liverpool, Jürgen Klopp vem quebrando a cabeça para lidar com os desfalques e ainda deixar os jogadores prontos para a maratona de partidas de dezembro, que, além do Mundial, envolveu luta por classificação para as oitavas da Champions, quartas de final da Copa da Liga Inglesa e briga para se manter na liderança do Campeonato Inglês e quebrar um jejum de 30 anos sem obter o troféu da liga nacional.

O zagueiro titular Matip e seu substituto imediato, Lovren, ficaram na Inglaterra por estarem lesionados, assim como o volante Fabinho. Já o zagueiro Van Dijk e o meia Wijnaldum estão no Catar, mas não entraram em campo pelas semifinais, em que os Reds sofreram mais que o esperado até baterem o Monterrey por 2 a 1.

“Não estamos aqui como campeões europeus e com a intenção de mostrar que somos superiores, mas queremos vencer. Não estamos mal e nada está decidido”, declarou Klopp em entrevista coletiva.

FICHA TÉCNICA

Liverpool x Flamengo – 21-12, às 14h30

Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez e Robertson; Henderson, Lallana (Wijnaldum), Milner (Chamberlain); Salah, Mané e Roberto Firmino. Técnico: Jürgen Klopp

Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gérson e Arrascaeta; Éverton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus