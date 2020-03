Fla volta ao Maracanã para embalar no Grupo 1

Rio de Janeiro – ​Após uma vitória fora de casa na estreia da Libertadores, o Flamengo conta com a presença da sua torcida nesta quarta-feira (11) para receber os equatorianos do Barcelona de Guayaquil, no Macaranã. O duelo válido pela 2ª rodada do Grupo 1 está marcado para as 21h30, com transmissão pela Globo para rede aberta de televisão.

Atual campeão, o Fla, que na campanha de 2019 perdeu apenas uma vez (para o Peñarol) como mandante, além de ter acumulado cinco vitórias, em seis jogos no Maraca, terá forte apoio das arquibancadas. Mais de 53 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para o jogo desta noite.

Para o duelo em campo, o técnico Jorge Jesus ganhou duas boas notícias: os retornos de Rafinha e Rodrigo Caio, liberados pelo departamento médico após terem sido ausência na vitória por 2 a 1 na Colômbia sobre o Junior Barranquilla. Já William Arão será a única baixa no time, por suspensão. Sua vaga deverá ser ocupada por Thiago Maia.

No time equatoriano, que estreou com derrota em casa para o Independente Del Valle, por 3 a 0, a aposta é que Fidel Martínez desencante. O atacante já balançou as redes nove vezes na temporada, sendo oito delas nas fases preliminares da Libertadores. No campeonato nacional, o Barcelona de Guayaquil é o sétimo colocado, com cinco pontos em quatro jogos.