Firás Fahs conquista o 3º lugar no Campeonato Gaúcho de Kart

Firás Fahs disputa no próximo dia 21 a preliminar das 500 Milhas de Kart Crédito: Bruna Mansur/Divulgação

Firás Fahs disputa no próximo dia 21 a preliminar das 500 Milhas de Kart Crédito: Bruna Mansur/Divulgação

Com boa regularidade ao longo da competição, o paranaense Firás Fahs, da equipe Cellshop/SOS Proteção, conquistou o terceiro lugar na categoria Cadete no Campeonato Gaúcho de Kart, disputado sábado e domingo, em Venâncio Aires.

Firás largou em segundo, conquistou o segundo lugar na primeira bateria, foi quarto na segunda e na terceira bateria foi novamente o segundo colocado. Ele somou 22,5 pontos, meio ponto a menos do que o catarinense Gabriel Moura, que ficou com o vice-campeonato, e três a menos do que o gaúcho Heitor Dall’Agnol, o campeão.

Firás diz que o título bateu na trave, considerando que a decisão foi na primeira bateria, quando foi atropelado pelo catarinense Gabriel Moura, a poucos metros da linha de chegada, quando liderava a prova. Os dois rodaram e Augusto Toniolo venceu. Firas voltou à pista para garantir o segundo lugar. “O Gabriel subiu na traseira do meu kart e a punição que os comissários aplicaram foi a perda de uma posição. Foi pouco, porque o lance alterou os rumos do campeonato”, avalia Firás Fahs.

Wassim Fahs, pai e chefe de equipe de Firás, defende punições mais severas nesses casos. “A punição de uma posição praticamente beneficia o infrator porque ele continua na briga pelo campeonato. O Firás foi muito prejudicado, pois, com os pontos que deixou de marcar, poderia ser sido o campeão. Acho que deveria ser a desclassificação da bateria. Assim, quem causa o acidente realmente é punido”, completa Wassim.

O próximo compromisso de Firás Fahs será nas 500 Milhas de Kart, no próximo dia 21, quando a categoria Cadete fará a preliminar da 23ª edição da tradicional prova de longa duração no Kartódromo da Granja Viana.

Classificação final da categoria Cadete no Gaúcho de Kart

Pos. Piloto Pontos

1º) Heitor Dall’Agnol 25,5

2º) Gabriel Moura 23

3º) Firás Fahs 22,5

4º) Augusto Toniolo 21,5

5º) Leonardo Mosmann 15

6º) Vitor Hendrix 13,5

7º) Abner Mignoni 11

8º) Igor Vacari 8

9º) Rafael Bastos 6,5

10º) Bernardo Araújo 5,5

11º) Guilherme Sirtuli 5

12º) Valentina Gil 1

Marcos Fernandes

Depois do quarto lugar no Encontro de Kartistas de Cascavel no último domingo, Marcos Fernandes dos Santos, da equipe JFS Guinchos/Transdesk, entrou em férias. Kart, agora, só em fevereiro, quando iniciará os treinos para a temporada de 2020.

Sprint Race

O campeonato da Sprint Race vai desembarcar nos dias 20 e 21 deste mês no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, em um momento de decisão. O motivo é a proximidade da “Sprint Macth Point”, o que torna fundamental um bom desempenho a cada treino e corrida. E, neste ano, a expectativa é ainda maior em razão do equilíbrio apresentado até aqui. A nona e última etapa da oitava edição promete disputas emocionantes nesta reta final que apontará o campeão da temporada.

Foz do Iguaçu

As 4 Horas de Kart de Foz do Iguaçu/Copa Mercosul serão disputadas amanhã no Adrena Kart. A largada será às 19h.