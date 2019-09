Fim da novela? Neymar retorna ao PSG neste sábado

Depois de mais de quatro meses – período em que se machucou na seleção brasileira e não disputou a Copa América, sofreu uma acusação de estupro que mais tarde foi desmentida pela Justiça e, principalmente, viveu uma novela sem final feliz para sair do Paris Saint-Germain e voltar para o Barcelona -, Neymar vai voltar a jogar pelo clube francês neste sábado, diante do Strasbourg, às 12h30 (de Brasília), no Estádio Parque dos Príncipes, pela 5ª rodada do Campeonato Francês.

“Eu entendo os torcedores, mas não posso controlar suas reações. Neymar é nosso jogador. Nós vamos ver o que acontece, mas não estou necessariamente esperando nada. Estou convencido que ele vai dar tudo para fazer gols. E, primeiro, vencer”, disse o técnico alemão Thomas Tuchel, ao confirmar a presença do brasileiro, que tem sido rejeitado pela torcida do PSG.

O PSG lidera o Campeonato Francês com 9 pontos em quatro rodadas e não teve o brasileiro em nenhuma das partidas. O último jogo que Neymar fez pela equipe francesa foi no dia 11 de maio, na vitória por 2 a 1 sobre o Angers, pelo Campeonato Francês.