Filhas destacam orgulho e emoção do resgate da história de Willy Barh

Toledo – As filhas do pioneiro e ex-prefeito Willy Barth, Maria Bernardette Barth Calleya, Betty, e Vera Regina Barth dos Santos, destacam o legado da obra literária que resgata a história de seu pai, como exemplo de visão de futuro, empreendedorismo, coragem e solidariedade humana, para as atuais e futuras gerações de Toledo e toda a região.

Conforme elas, após 14 anos de pesquisas e elaboração de textos, será lançado o livro “Willy Barth, uma biografia”, em 25 de julho de 2019, quando se comemora o Dia do Colono e do Motorista. A data foi escolhida por ser muito significativa para a região e para a família, que são tataranetas de colonos alemães, que se estabeleceram no Vale do Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, em 1855.

“A pesquisa do querido professor Ricardo Rippel mostrou facetas desconhecidas da caminhada do nosso pai. Conhecer mais profundamente

sua visão de mundo, seus sonhos e sua coragem, foi emocionante e, ao mesmo tempo, muito doloroso. Achamos, de uma certa maneira, que ele foi visionário e sonhador. Felizmente de seus tantos sonhos, muitos se tornaram realidade. A mãe Diva sempre o acompanhou em tudo e temos um orgulho enorme da trajetória dos nossos pais”, afirmam Betty e Vera Regina.

O livro, com cerca de 400 páginas, será lançado na quinta-feira, dia 25 de julho, às 19h, com sessão de autógrafos no Museu Histórico Willy Barth e participação de familiares, autoridades, convidados e apreciadores da história do município e região.

A autoria da pesquisa e da obra é do professor e historiador Ricardo Rippel, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), campus de Toledo e seu trabalho contou com colaboração na organização de textos e posfácio do escritor, poeta e jornalista Luiz Alberto M. da Costa e prefácio dos saudosos ex-prefeito e advogado Wilson Carlos Kuhn e ex-vereador, contador e historiador Ondy Hélio Niderauer.

A obra também contou com a participação especial de Betty e Vera Regina, além de Ana Beatriz Barth Costamilan, Bea, e Maria Cristina Barth Moré, estas de saudosa memória, todas filhas de Willy e Diva Paim Barth, e do genro João Pedro Moré. As fotografias são da Família Barth.

Willy Barth nasceu em 20 de junho de 1906, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul e faleceu prematuramente em dois de abril de 1962, aos 56 anos de idade, quando como prefeito de Toledo participava de comício em Guaraniaçu, concorrendo ao cargo de suplente de senador. A elaboração da capa, diagramação, edição e impressão couberam à Editora e Gráfica Imagem, de Toledo.