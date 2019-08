Filé de tilápia Copacol ao barbecue

INGREDIENTES:

Para o tempero barbecue:

1 Colher de sopa de páprica defumada;

1 Colher de sopa de sal;

1 Colher de sopa de alho em pó;

1 Colher de sopa de salsa desidratada;

1 Colher de sopa de pimenta-preta em pó;

1 Colher de sopa de cebola em pó;

1 Colher de chá de pimenta caiena;

1 Colher de chá de orégano.

Para o peixe:

4 Filés de Tilápia Copacol;

Tempero barbecue a gosto;

Azeite de oliva a gosto.

Sugestão de Acompanhamento:

Legumes salteados na manteiga.

1 Seleta de Legumes Copacol (300 g);

50 g de manteiga;

Folhas de sálvia frescas a gosto;

Sal e pimenta-do-reino a gosto.

MODO DE PREPARO:

Para a Tilápia:

Faça o tempero barbecue colocando todos os ingredientes em uma tigela e misturando com uma colher;

Coloque os filés de tilápia em uma assadeira e tempere com o barbecue preparado. Use aproximadamente 1 colher de sopa do tempero para cada filé, ou conforme seu paladar. Espalhe com os dedos por toda a peça de tilápia;

Aqueça uma chapa de ferro fundido sobre o fogão, unte com azeite de oliva e coloque os filés para grelhar. Grelhe os filés por aproximadamente 5 minutos de cada lado. Ele deve criar uma crosta escura, para isso, não mexa a tilápia de posição enquanto estiver grelhando.

Para a Seleta de Legumes:

Em uma frigideira, derreta a manteiga e acrescente as folhas de sálvia, deixe refogar por 1 minuto;

Acrescente a seleta de legumes, tempere com sal e pimenta e refogue por aproximadamente 8 minutos;

Sirva o Filé de Tilápia acompanhado da Seleta de Legumes.