Fiep promove eventos no Paraná para discutir a segurança e saúde do trabalhador

O Brasil é o quarto país do mundo com mais acidentes de trabalho. São cerca de 700 mil casos por ano, segundo os dados levantados pelo Ministério do Trabalho. As doenças ocupacionais também estão presentes na vida do trabalhador. Em 2017, mais de 22 mil pessoas foram afastadas do trabalho devido a doenças como a Lesão de Esforço Repetitivo (LER). O Sistema Fiep, por meio do Sesi no Paraná, está promovendo, em todo o Paraná, uma série de palestras sobre Segurança e Saúde no Trabalho (SST). As ações fazem parte da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho (CANPAT), desenvolvida pelo Ministério do Trabalho, por meio da Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT).

O tema da CANPAT 2019 é ‘Gestão de Riscos Ocupacionais: o Brasil contra acidentes e doenças do trabalho’. A campanha faz parte do Abril Verde, mês dedicado à prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. “Muitos dos acidentes podem ser evitados, se houver uma gestão adequada dos riscos e medidas de controle, se conhecermos o ambiente e rotina de trabalho e o trabalhador não sofrer com sobrecarga de função, tiver postos de trabalho adequados e utilizar corretamente o equipamento de segurança”, comenta Rosângela Fricke, gerente executiva de Segurança e Saúde para Indústria do Sistema Fiep.

Os eventos promovidos pelo Sesi ocorrerão entre os dias 11 e 29 de abril em Curitiba, Londrina, Cascavel e Maringá. Os participantes poderão assistir a diversas palestras sobre SST, além de conhecer a plataforma Sesi Viva+, que ajuda as empresas no atendimento às exigências do eSocial e na gestão da segurança e saúde dos trabalhadores. “Reuniremos especialistas, gestores e empresários para debater boas práticas de gestão que ajudam a reduzir acidentes e doenças no ambiente de trabalho”, explica Rosângela. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link www.sesipr.com.br/canpat

Plataforma Sesi Viva+

A plataforma Sesi Viva+ reúne diversos dados relacionados à segurança e saúde na empresa e disponibiliza informações estratégicas, dashboards (painéis com indicadores), além de um canal de relacionamento entre indústria, trabalhador e o Sesi. “O Sesi Viva+ traz um ambiente unificado de dados que auxilia na redução de custos com saúde e afastamentos, na prevenção de acidentes e no aumento da produtividade no trabalho”, afirma Rosângela.

eSocial

O Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) é uma ferramenta do governo federal que unifica o fornecimento de informações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais relativas à contratação e à utilização de mão de obra onerosa, com ou sem vínculo empregatício, além de ser um projeto que compõe o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).

Cascavel

Quando: 18 de abril

Onde: Sesi Cascavel

Horário: 8h às 12h

Maringá

Quando: 25 de abril

Onde: Sesi Maringá

Horário: 8h às 12h

Curitiba

Quando: 29 de abril

Onde: Campus da Indústria

Horário: 9h às 12h

SOBRE O SISTEMA FIEP

O Sistema Fiep é composto pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), Serviço Social da Indústria (Sesi), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Instituto Euvaldo Lodi (IEL). As instituições trabalham integradas em prol do desenvolvimento industrial. Com linhas de atuação complementares, realizam a interlocução com instâncias do poder público, estimulam o fomento de negócios nacionais e internacionais, a competitividade, a inovação, a tecnologia e a adoção de práticas sustentáveis, e oferecem serviços voltados à segurança e saúde dos trabalhadores, à educação básica de crianças, jovens e adultos, à formação e aperfeiçoamento profissional, à formação de nível superior, além de capacitação executiva. Sistema Fiep: nosso i é de indústria.