Festirosa é cancelado devido à pandemia do COVID-19

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Rosa por meio do Departamento de Cultura informa que o 4º FESTIROSA – Festival Vozes – foi cancelado neste ano devido à pandemia do COVID-19. O festival seria realizado no dia 19 de junho.

De acordo com o diretor do Departamento de Cultura, Fabiano Cassimiro, o cancelamento é inevitável devido ao momento. “Estamos cancelando esta edição do FESTIROSA, pois estamos em uma situação delicada, mediante a pandemia do COVID-19″, afirma.

FESTIROSA

O FESTIROSA é um evento cultural, anual, que tem por objetivo promover uma noite musical especial, onde são selecionados cantores municipais nas categorias de música sertaneja, gospel, popular e infanto-juvenil para representarem Nova Santa Rosa, no FERMOP – Festival Regional dos Municípios do Oeste do Paraná – que é promovido pela AMOP – Associação dos Municípios do Oeste do Paraná.

Em 2019, o Festival ganhou maior visibilidade sendo aprovado e tornando-se Lei Municipal, aprovado pela Câmara de Vereadores. A finalidade da lei é valorizar o artista local, uma vez que Nova Santa Rosa é referência em canto e música, pois possui grupos de cantos, corais e um vasto público musical que prestigia e enaltece a cultura musical na região, estado e país.