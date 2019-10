Festa do Dia das Crianças deve reunir 3 mil crianças em Santa Terezinha de Itaipu 

Cerca de três mil crianças são esperadas para o evento alusivo ao Dia das Crianças, no domingo (13) à tarde, na praça central de Santa Terezinha de Itaipu. O poder público municipal incluiu a festividade no calendário de eventos do município e o resultado é diversão e alegria para os pequenos da cidade.

Este ano, estão previstas atividades recreativas, brinquedos infláveis, cachorro-quente, pipoca, algodão-doce, jogos, música, distribuição de refrigerante e pintura facial com o apoio do Rotary, Rotaract e Interact Clube. Além disso, a Secretaria de Saúde, por meio Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), estará no local realizando a pesagem das crianças, sendo que a atividade faz parte do Programa Saúde na Escola. O Conselho Municipal de Segurança Alimentar (COMSEA) irá complementar a ação com a distribuição de panfletos e por meio de orientações nutricionais diárias, com foco na prevenção da obesidade infantil.

Durante a tarde também está prevista uma ação de combate a todo tipo de violência infanto-juvenil. Integrantes do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Conselho Tutelar e da Secretaria Municipal de Assistência Social distribuirão panfletos de orientação com a divulgação dos números de telefones para denúncias.