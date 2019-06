Festa Diocesana espera mais de 10 mil fiéis

Mais de 200 voluntários trabalham para a realização da Festa Diocesana neste domingo (16), uma semana após a comemoração de Pentecostes. A festa é organizada pela RCC (Revolução Carismática Cristã) e este ano comemora a 31ª edição no Centro de Convenções e Eventos de Cascavel, das 8h às 16h.

Aproximadamente 10 mil pessoas são esperadas. O objetivo é fazer o ser humano se conectar com o sagrado, como explica o coordenador da RCC, Márcio Ribeiro: “Essa conexão entre ser humano e Espírito Santo gera consequências muito boas. O humano vai se tornar melhor e o humano doente será curado”.

A festa é dedicada ao Espírito Santo: “Para que ele se torne mais conhecido das pessoas, porque a fé cristã é baseada na trindade de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo”, afirma.

Cascavel tem 39 paróquias e todas participam da comemoração. Para Márcio, a integração entre as pessoas ajuda a reforçar a convivência sadia. “Os cristãos se encontram, trocam ideias e percebem que têm pensamentos iguais”.

Entrada

A entrada é gratuita, mas a RCC sugere a doação de um quilo de alimento não perecível.

Atividades

Será montado um espaço para confissão com os padres e as pessoas poderão utilizar o serviço de oração, em busca de cura e libertação com os servos. Durante o dia, questões ambientais e de leis de trânsito serão tratadas. Para encerrar, às 16h, haverá a Santa Missa com o arcebispo Dom Mauro Aparecido dos Santos.

O sábado foi reservado especialmente para os jovens artistas. Das 13h às 19h, no anfiteatro do Centro de Convenções e Eventos, haverá mostra de artes sacras, apresentações de poesias, de danças e de cantos.

Pentecostes Kids

Com a intenção de aproximar todos, no domingo as crianças terão atividades garantidas no Pentecostes Kids. De acordo com o coordenador Márcio Ribeiro, elas serão evangelizadas em um espaço próprio com brincadeiras lúdicas, pinturas e desenhos.

Reportagem: Milena Lemes