Ferroeste bate recorde de movimentação de cargas

A Ferroeste (Estrada de Ferro Paraná Oeste) fechou o mês de abril com desempenho histórico. A companhia bateu recorde de movimentação do volume transportado da região Oeste. Foi o mês com a maior movimentação da história da companhia, chegando a 160 mil toneladas transportadas – o melhor resultado tinha sido alcançado em abril de 2019, com 115 mil toneladas.

As maiores cargas transportadas foram soja e contêineres refrigerados com frango para exportação via Porto de Paranaguá e de fertilizante e cimento para a cidade de Cascavel.

Este recorde de movimentação foi obtido já no primeiro mês de atuação conjunta entra a Ferroeste e a Rumo. No início deste ano, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior assinou um Contrato de Operações Especiais (COE) com a Rumo. Esse acordo comercial amplia a capacidade de escoamento da safra beneficiando o setor produtivo do Estado.