Após encerrar sexta-feira sua primeira participação no Rali Dakar, o espanhol Fernando Alonso anunciou ontem que não renovará seu vínculo com a equipe McLaren, da qual era embaixador e disputou as 500 Milhas de Indianápolis do ano passado. O objetivo do bicampeão mundial é estar livre para negociar seu possível retorno à Fórmula 1 e tem opções de uma equipe competitiva para as 500 Milhas de Indianápolis deste ano.

