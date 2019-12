Férias à vista

Reportagem: Milena Lemes

Em Cascavel, o ano letivo das escolas municipais vai até o dia 18 deste mês, mas em algumas escolas particulares o descanso dos alunos já começou e, em outras, as férias se iniciam nesta sexta (13).

Alegria dos estudantes, preocupação dos pais. Uma opção de lazer para a criançada é mais uma edição da Colônia de Férias Ciro Nardi, que vai do dia 16 até o dia 20 de dezembro no Complexo Esportivo Ciro Nardi, das 15h às 19h. As atividades são gratuitas.

Durante a semana serão ofertadas atividades de lazer, esportivas e atividades lúdicas. Além disso, quem passar pela Colônia de Férias poderá se divertir em brinquedos infláveis e aproveitar o lanche preparado pela equipe do Ciro Nardi. A recomendação dos organizadores é para que as crianças pequenas estejam acompanhadas dos pais ou dos responsáveis.

Natal para Todos

Outra opção é a programação do Natal para Todos, com apresentações culturais na frente da Catedral Nossa Senhora Aparecida, no Calçadão da Avenida Brasil, sempre a partir das 19h30, gratuitamente.

A programação vai até 23 de dezembro.