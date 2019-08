Feirantes terão espaço no Aeroporto Municipal

Ao entregar o novo Centro Comercial de Economia Solidária nas imediações do Paço Municipal de Cascavel, o prefeito Leonaldo Paranhos garantiu aos empreendedores do Programa de Promoção e de Integração ao Mundo do Trabalho a permanência dos artesãos no quiosque na Avenida Brasil e anuncio um novo espaço: “Vamos colocar no contrato da concessão de terceirização do novo terminal de passageiros do Aeroporto Municipal, que deve ser inaugurado em março do ano que vem, uma espécie de ilha que garanta também naquele importante espaço a divulgação da qualidade dos trabalhos feitos em nossa cidade”.

A confirmação da ampliação de oportunidades aos artesãos e aos artistas que empreendem por meio da Economia Solidária foi comemorada pelas famílias beneficiárias. São pessoas que, pelos critérios do programa, possuem renda familiar de até três salários mínimos, sem emprego formal. “Hoje damos um passo de ressignificação e de valorização do ser humano, porque, ter um local como este e a garantia de novos espaços, é a certeza de que os empreendedores continuarão crescendo e tendo oportunidades, pois fazemos um trabalho amplo, de resgate do ser humano, com visitas domiciliares, atendendo as necessidades das pessoas que fazem parte da Economia Solidária, até que, quando estiverem aptos, possam buscar novos horizontes”, disse a coordenadora do Programa de Promoção de Integração ao Mundo do Trabalho, Rosemeri Dall Agnol.

Novo espaço

O espaço foi locado pelo Município, que está investindo cerca de R$ 40 mil em equipamentos para o novo centro e também para a sede de produção, que recentemente foi transferida para a Rua Sete de Setembro, onde os artesãos contam com um espaço maior, sala de costura e de qualificação para a gêneros alimentícios, que se somam nas feiras e demais locais de vendas com os produtos que cada um produz em casa.

Onde fica e quando funciona

O Centro Comercial de Economia Solidária fica na Rua Paraná, 5.341, duas quadras abaixo da prefeitura. No local é possível comprar artesanato em crochê, tricô, tecido e madeira, bordados, pintura, entre outros. O diferencial do novo espaço em relação ao quiosque do Centro é quanto à venda e à encomenda de massas, doces, bolachas e biscoitos.

O Centro Comercial de Economia Solidária funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, e também aos sábados, das 8h às 12h.

Como aderir

A Economia Solidária visa ao fortalecimento da geração de trabalho e renda, à emancipação social, econômica e cultural e a vivências sociais e comunitárias.

O programa tem 70 empreendedores beneficiados que, além de participarem de feiras diversas, como a Feira do Teatro, todos os domingos, das 8h às 13h, no estacionamento do Teatro Municipal, expõem no Paço Municipal no início do mês e mantêm o quiosque no Centro, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h, e aos sábados até as 12h.

Para aderir ao Programa de Integração ao Mundo do Trabalho o artesão precisa estar inscrito no Cadastro Único e participar da formação em Economia Solidária, que é oferecida pela Secretaria de Assistência Social.

As inscrições podem ser feitas na Sede do Programa, na Rua Sete de Setembro, 2.098, no Bairro Parque São Paulo. No local também são realizadas as oficinas de artesanato e as formações de Economia Solidária.