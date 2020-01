FC Cascavel vence Operário em casa e conquista os primeiros 3 pontos no Paranaense

Jogando diante da torcida pela primeira vez neste ano, o Futebol Clube Cascavel não decepcionou os 3.202 torcedores que compareceram ao Estádio Olímpico Regional nesta quarta-feira (22), mesmo debaixo de chuva.

Em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Paranaense, a Serpente Aurinegra recebeu o Operário e dominou as ações ofensivas na 1º etapa. Aos 46, o time foi coroado com o gol! Em jogada iniciada pela direita, Libano cruzou e o artilheiro Paulo Baya, bem posicionado na área, empurrou pra rede.

No 2º tempo, o Operário voltou mais ofensivo e teve algumas chances de empatar a partida, mas esbarrou no travessão e também no goleiro Raul, que estava em uma noite inspirada. Placar final: FC Cascavel 1×0 Operário.

Para o técnico Marcelo Caranhato, o time fez um jogo muito equilibrado. “Quando você joga em casa tem que propor jogo a todo momento e com isso se expõe também, mas foi espetacular minha estreia dentro do Estádio Olímpico, na minha cidade, com a minha família presente aqui. Foi um presente que ganhamos dos jogadores, mas temos que continuar evoluindo.”

O próximo desafio da Serpente Aurinegra é neste domingo (26) às 16 horas também em casa e contra o rival local, Cascavel Clube Recreativo.