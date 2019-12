FC Cascavel apresenta elenco para disputar temporada 2020

Em um evento reservado à imprensa e outro a acionistas da equipe, o FC Cascavel apresentou o elenco e o uniforme – além do plano de sócio torcedor – com os quais competirá na temporada 2020, ano em que disputará pela quinta vez a Série A do Paranaense e pela primeira vez a Série D do Campeonato Brasileiro.

O elenco, que será comandado pelo técnico Marcelo Caranhato contará com jovens oriundos da base, que disputaram o Estadual Sub-19 deste ano, e também com remanescentes do elenco profissional que disputou o campeonato deste ano, além de 19 contratações. Confira a lista completa abaixo.

Eles foram escolhidos conjuntamente entre o diretor de futebol Fernando Leite e Caranhato. “Cheguei aqui no mês de julho, ainda com a Série D em andamento, e o (técnico) Marcelo chegou em agosto, e desde então percorremos cerca de cinco mil quilômetros, no total, para planejar e traçar o objetivo, que está claro e que juntos, com comprometimento, iremos ter um grande ano. A meta é brigar pelo título, mas primeiros vamos chegar à semifinal do Paranaense para teremos vaga na Copa do Brasil, e depois conquistar o acesso à Série C”.

Marcelo Caranhato, por sua vez, elogiou o elenco e disse que as conquistas só são possíveis com um grupo: “há muito tempo o FC Cascavel necessita de uma conquista importante e vocês são o mais importante porque executam o trabalho e vão nos dar visibilidade. Sem resultado dentro de campo nada acontece, e tenho expectativas positivas, pelo que vi nesses 30 dias de trabalho. Não é com um, dois ou onze, e sim com um grupo que se vence”.

Confira a lista completa:

ELENCO FC CASCAVEL 2020