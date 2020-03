Fazenda cria scanner para pegar carros com dívidas de IPVA

Curitiba – A Secretaria da Fazenda está prestes a lançar mão de um novo aliado na busca por motoristas com dívidas do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores), uma das principais fontes de receita do Estado. É um novo aplicativo que até já está pronto para uso. “Já foram feitos testes. O software está pronto e em breve estará disponível para a Polícia Militar, o Detran e os auditores. Basta escanear a placa e será possível ver se tem algum débito”, resume o secretário da pasta, Renê Garcia Junior.

Além dessa medida, o governo do Paraná estuda uma forma de fazer convênios com os municípios para aumentar a capacidade de fiscalização e arrecadação: “O desenho está feito, mas são muito detalhes legais e operacionais até ser colocado em prática. A ideia é permitir que agentes municipais [como guardas] possam identificar a situação de atraso”.