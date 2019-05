Fase regional dos Jogos Escolares em Corbélia

A fase regional da 66ª edição dos Jeps (Jogos Escolares do Paraná) para os alunos-atletas do Núcleo Regional de Educação de Cascavel terá início nesta sexta-feira, em Corbélia. O evento seguirá até quarta-feira (5) e a delegação cascavelense será a maior no município vizinho.

Serão 416 alunos-atletas de Cascavel em 63 equipes, nas disputas das modalidades de atletismo, basquete, futsal, handebol, tênis de mesa, voleibol e xadrez, nas categorias A (15 a 17 anos) e B (12 a 14 anos), nos naipes feminino e masculino.

Também participam da competição competidores de Guaraniaçu, Lindoeste, Catanduvas, Santa Tereza do Oeste, Céu Azul, Campo Bonito, Vera Cruz do Oeste, Boa Vista da Aparecida, Braganey, Anahy, Capitão Leônidas Marques, Ibema e Iguatu.