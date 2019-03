Exposição de carros antigos e motos movimenta a Feira do Teatro deste domingo

Fim de semana chegando e as brincadeiras e atividades da Feira do Teatro e do Domingão no Calçadão já estão programadas pela equipe da Prefeitura. Neste domingo (17), das 8h às 13h as famílias podem conferir as atrações da já tradicional Feira do Teatro, no estacionamento do Teatro Municipal Sefrin Filho. Além do cafezinho quente com pastel, do açaí, das novidades em artesanato, bijuterias, antiguidades, food trucks e uma série de outros produtos que são comercializados nas barracas, haverá exposição de carros antigos e motos.

Caso chova, a organização da feira vai avaliar a necessidade de suspender ou não o atendimento ao público e as atrações programadas para este domingo.

Programação

– Participação do Automóvel Clube e Cobras do Asfalto, com exposição de carros antigos, motos e até simulador para a garotada;

– Avac (Associação de Veículos Antigos de Cascavel)

– Participação do caricaturista Elias Neri da Silva;

– Futebol de botão;

– Música ao vivo com o grupo “Me Leva para o Samba”;

– Manhã de autógrafos com a escritora Janete Ferraz – Livro “O que dizem as Borboletas”;

– Cadeira de engraxate;

– Artesanatos diversos;

– Foodtrucks;

– Museu no tempo;

– Museu histórico.

Domingo no Calçadão

No período da tarde, no Centro da cidade, o trecho entre as ruas Sete de Setembro e Carlos Gomes fica fechado para o trânsito de veículos e liberado para pedestres entre 13h30 e 18 horas. A partir das 14 horas diversas atrações são organizadas com a presença de equipes de servidores do Município, Cettrans, Guarda Municipal.

Com a via interditada, crianças e adultos podem aproveitar o trânsito livre para andar de bicicleta, skate, patins, entre outras atividades.

Neste domingo (17) as crianças poderão se divertir com as tradicionais atividades como brinquedos infláveis, xadrez gigante, pintura de face e de tela.

Transporte coletivo

Com a realização do “Domingão no Calçadão”, a Cettrans informa que o transporte coletivo tem trajeto desviado no período em que as pistas da Avenida Brasil ficam fechadas. Os ônibus no sentido Oeste/Leste desviam o trajeto na Rua Sete de Setembro, seguindo pela Rua Rio Grande do Sul até a Barão do Cerro Azul, de onde retornam à Avenida Brasil. E, para aqueles que embarcam nos coletivos no sentido Leste/Oeste, o desvio é feito na Rua Antônio Alves Massaneiro, seguindo pela Rua Paraná, até a Sete de Setembro, retornando novamente para a Avenida Brasil.

O trânsito para os veículos volta a ser liberado a partir das 18h30, quando as atividades no “Domingão no Calçadão” são encerradas.

Em caso de chuva, a organização do “Domingão no Calçadão” manterá as pistas da Avenida Brasil fechadas para o trânsito, mas por medida de segurança os brinquedos não serão montados.