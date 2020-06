Exportações têm nova queda e saldo da balança no ano tem queda de 19%

Brasília – Com queda nas exportações e nas importações, a balança comercial brasileira registrou saldo positivo de US$ 4,548 bilhões em maio, segundo dados divulgados nessa segunda-feira (1º) pela Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério da Economia. Já sob o impacto da pandemia do coronavírus, o saldo é 19,1% menor que o registrado no mesmo mês do ano passado, quando teve superávit de US$ 5,624 bilhões.

No mês passado, as exportações somaram US$ 17,940 bilhões, uma queda de 4,2% ante maio de 2019. As importações também caíram, embora menos, e chegaram a US$ 13,392 bilhões, um recuo de 1,6% na mesma comparação.

De janeiro a maio, a balança comercial acumula saldo positivo de US$ 16,349 bilhões, valor 19,5% menor que o do mesmo período do ano passado. Nessa comparação, as exportações caíram 4,5% e, as importações, 0,6%.